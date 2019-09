Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 30.09.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Motorrad von Windböe erfasst, Fahrer verunfallt

Ort: Strotzbüsch, B 421

Zeit: 29.09.2019, 11.00 Uhr

Ein 80 Jahre alter Motorradfahrer aus München befuhr die B 421Von Strotzbüsch in Richtung Hontheim. An der Kreuzung zur L 52 wollte er nach links in Richtung Lutzerath weiterfahren. Dabei wurde das Zweirad von einer Windböe erfasst und brach hinten aus. Der Fahrer konnte die schwere Maschine nicht mehr unter Kontrolle bringen und stürzte. Das Motorrad landete schließlich im Straßengraben. Der Münchener zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand vermutlich Totalschaden.

Ereignis: Unbekannte beschädigen Quad

Ort: Winkel, Hauptstraße

Zeit: 27.09.2019, 13.00 Uhr

Der Besitzer eines Quads teilte der Polizei Daun mit, dass er bereits am vergangenen Freitag, 27.09.2019, Beschädigungen an seinem Fahrzeug festgestellt hatte. Der Mann parkte das Gerät in der Nähe seines Wohnsitzes. Unbekannte hatten einen Luftschlauch demontiert und ein Batteriekabel abgerissen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260.

