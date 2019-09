Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Starke Polizeipräsens rund um das Oktoberfestgeschehen 28./29.09.2019.

Wittlich, Gutenbergstraße (ots)

Bei entsprechenden Stand- und mobilen Kontrollen, überprüften die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich während der Samstagnacht bzw. frühen Sonntagmorgenstunden mehrere Verkehrsteilnehmer auf dem Nachhauseweg. Hierbei wurde eine 25- jährige Fahrzeugführerin mit einem Promillewert von 1,26 betroffen. Diese muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Weiterhin wurde eine gleichaltrige männliche Person mit einem Atemalkoholwert von 0,7 Promille angehalten. Auch für diesen endete die Fahrt abrupt. Darüber hinaus stellten die Beamten drei weitere Fahrzeugführer jenseits der 1,5 Promille fest, welche sich auf dem Weg zu ihren PKW befanden. In diesen Fällen folgte die Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und Führerscheine in präventiver Intension. Somit war zusammengefasst leider Fakt, dass insgesamt 5 Festbesucher die Gefahren, die von Alkohol am Steuer ausgehen, ignorierten bzw. ignorieren wollten. Weitere Kontrollen in Zusammenhang mit dem Oktoberfest 2019 sind anvisiert.

