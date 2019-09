Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Drogendelikte am Bahnhof Bullay

Bullay (ots)

Am 29.09.19, 00.25 Uhr wurden auf dem Bahnhofsvorplatz in Bullay zwei Männer aus Niedersachsen kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass beide in der Vergangenheit wegen Drogendelikten aufgefallen waren. Bei einer Person wurde eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Gegen den 24-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später wurde ebenfalls am Bahnhof ein Pkw aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis angehalten. Die Insassen, eine 18-jährige Frau und ihr 31-jähriger Freund wollten die zuvor kontrollierten Personen am Bahnhof abholen. Daraus wurde jedoch nichts. Es wurde festgestellt, dass die Fahranfängerin unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss nun mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.

Zu allem Ärger musste sie ihr Auto stehen lassen. Da auch die anderen drei Personen keinen Führerschein hatten, mussten sie den Heimweg mit dem Taxi antreten.

