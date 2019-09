Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST ----------------------------------------------------------------------------------------------------- POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Samstag, 28. September 2019

Wittlich/Daun (ots)

Ereignis: Unfall mit verletzten Pkw-Fahrer

Ort: L 10, Gerolstein-Oos

Zeit: 27.09.2019, 10:05 h

Ein 28-jähriger Pkw Fahrer aus dem Eifellkreis Bitburg-Prüm kommt auf der Fahrt von Kalenborn-Scheuern in Richtung Oos in einer Gefällstrecke ausgangs einer Rechtskurve zunächst ins Schleudern und verliert die Kontrolle über den Pkw. Das Fahrzeug kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrmals. Dadurch wird der Fahrer leicht verletzt. Fremdbeteiligung kann ausgeschlossen werden. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Der Pkw musste geborgen und abschleppt werden.

Ereignis: Verkehrsunfall mit Flucht

Ort: Wiesbaum, Higis-Ring 1 h Zeit: 27.09.2019, 07:55 h - 17:15 h

Der Geschädigte parkte seinen PKW vor dem Bürogebäude Higis-Ring 1 ab. Als er später zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoß-stange, links, an seinem PKW fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, bzw. seine Personalien zu hinterlassen. Am Pkw Audi des Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 EUR. Hinweise an die PI Daun.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

PI Daun



Telefon: 06592-96260







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell