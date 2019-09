Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der B421 mit zwei leichtverletzten Personen

Kinderbeuern (ots)

Am Freitag 27.09.2019, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der B421 in der Nähe von Kinderbeuern zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Am Ende einer Linkskurve kam ein Pkw auf regennasser Fahrbahn vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und rutschte anschließend nach rechts in den Straßengraben. Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wittlich verbracht. An den Einsatzmaßnahmen waren die Feuerwehr Bengel der Rettungshubschrauber Christoph 10, das DRK und die Polizei Wittlich beteiligt. Die Straße war während der Bergungsarbeiten für 30 Minuten voll gesperrt.

