Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Radfahrer bei Unfall verletzt - Einlieferung ins Krankenhaus

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nicht ausreichend auf den vor ihm liegenden Verkehr auf der B 37 in Richtung Lindach achtete am Mittwochnachmittag ein aus Sinsheim stammender Radfahrer, so dass er ungebremst auf einen am Fahrbahnrand haltenden VW auffuhr. Der Rennradfahrer, der einen Helm getragen hatte, wurde nach der Erstversorgung in einem Heidelberger Krankenhaus weiterbehandelt.

Sein Rennrad stellten die Beamten vorläufig sicher.

