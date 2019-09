Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher stehlen Sicherheitstechnik/Einbruch in Wohnhaus

Menden (ots)

Diese Einbrecher wollen offenbar etwas gegen Einbrecher tun: Sie haben in der Nacht zum Samstag das Bürofenster einer stillgelegten Papierfabrik an der Hönnetalstraße aufgebrochen und die Steuerung einer Überwachungskamera gestohlen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Kapellenstraße eingebrochen. Sie hebelten an der Rückseite des Grundstücks eine Holztür zum Garten und anschließend die Terrassentür des Hauses auf. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

