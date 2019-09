Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Gartenhütte/ Einbruchversuch

Balve (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 0:45 Uhr, brannte aus bislang unbekannter Ursache eine Gartenhütte am Haarlohweg. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

An der Hauptstraße versuchten bislang unbekannte Einbrecher (Tatzeitraum: 31.08. , 11:30 Uhr - 10:45 Uhr) die Wohnungstür eines Geschädigten in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Die Tür hielt dem Ansinnen stand, es entstand Sachschaden am Türblatt.

