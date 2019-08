Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fenster eingeschlagen

Menden (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagmittag einen 26-jährigen Irkaner ohne festen Wohnsitz festgenommen. Kurz vor 14 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Zeugen berichteten, dass jemand die Scheibe eines Wohnhauses in der Mendener Straße einschlage. Die Polizeibeamten fanden den Mann in Tatortnähe. In der Hand hielt er ein Messer. Das ließ er fallen und versuchte, wegzulaufen. Daran hinderten ihn die Polizeibeamten. Die Polizei ermittelt wegen einer Sachbeschädigung. Nach Vernehmung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellte diese keinen Antrag auf Ausstellung eines Haftbefehls.

