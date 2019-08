Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorroller gestohlen/Tankrechnung nicht bezahlt

Meinerzhagen (ots)

Am Löher Weg wurde zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag ein Motorroller gestohlen. Die blaue Piaggio PGO0901 mit dem grünen Versicherungskennzeichen 971NFE stand mit eingerastetem Lenkradschloss auf einem Parkplatz. Der Eigentümer stellte das Fehlen am Donnerstag gegen 16.30 Uhr fest.

Ein Tankstellenkunde einer Tankstelle in der Oststraße bezahlte am Donnerstag kurz nach 10 Uhr zwar eine Zeitung und einen Kaffee, nicht jedoch die Tankfüllung seines Pkws. Dank der Überwachungsvideos gibt es Bilder von dem Mann. Er trug ein weißes, bedrucktes T-Shirt, eine dunkle Jeanshose und hat dünne, dunkle Haare. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 9199-0.

