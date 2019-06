Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Elektro Scooter in Plau gestohlen

Plau am See (ots)

Bereits am 05. Juni dieses Jahres wurden von einem umzäunten Grundstück in Plau ein blauer Elektro Scooter und ein Helm gestohlen. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1.300 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das mit einem Schloss gesicherte Fahrzeug mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen 577 WOR im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 16:20 Uhr von dem Grundstück am Alten Wall entwendet. Ersten Zeugenhinweisen zufolge sollen später drei Jugendliche mit einem auf die Beschreibung passenden Elektroroller in der Steinstraße gesehen worden sein.

Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um weitere Zeugenhinweise zur Tat oder zum Verbleib des gestohlenen Scooters.

