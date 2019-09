Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kernen-Rommelshausen - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 11:35 Uhr fuhr eine 55-Jährige mit ihrem PKW Toyota von ihrem Grundstück in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden PKW Ford, der von einem 84-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Schaden von etwa 9.000 Euro entstand.

Schorndorf - Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Samstag gegen 10:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer die Künkelinstraße in Richtung Rosenstraße. An der Einmündung der beiden Straßen hatte ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer wegen der Stoppstelle angehalten. Als er wieder anfuhr übersah er den herannahenden Pedelec-Fahrer. Der 68-Jährige musste stark abbremsen und kam dabei zu Fall, ohne dass es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge gekommen war. Der 68-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Remshalden-Geradstetten - Von der Sonne geblendet

Der 87-Jährige Fahrer eines PKW Honda befuhr am Samstag gegen 19:25 Uhr die Wilhelm-Enßle-Straße. Aufgrund der Blendung durch die tiefstehende Sonne, geriet er zu weit nach rechts und stieß gegen einen PKW-Anhänger. Der Anhänger wurde anschließend gegen einen dort geparkten PKW geschoben. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 13.000 Euro.

Backnang - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 22:40 Uhr wollte ein 86-Jähriger mit seinem PKW Opel von der Sulzbacher Straße nach rechts auf die B 14 abbiegen. Die für ihn geltende Ampel stand zwar auf Rot, aber der 86-Jährige wollte die dortige Grünpfeilregelung in Anspruch nehmen. Er übersah dabei allerdings den in Richtung Oppenweiler fahrenden PKW VW Golf einer 20-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden von ca. 7.000 Euro entstand.

