Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Rems-Murr-Kreis - Stand: 10.00 Uhr (ots)

In der Zeit von Freitag 16.00 Uhr bis Samstag 02.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer beim Einbiegen in oder aus dem Rembrandtweg zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw. Der Fahrer flüchtete ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern. Durch die aufnehmende Streife konnte mitten auf der Fahrbahn der abgerissene linke Außenspiegel eines der beiden Fahrzeuge aufgefunden werden. Die Auswertung der Spuren dauert derzeit noch an. Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/ 57720, entgegen.

