POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tasche gewaltsam entwendet - Autoscheibe mit Stein beschädigt

Backnang: Sporttasche entwendet

Die Sporttasche samt Inhalt wurde in der Nacht zum Mittwoch einem 42-jährigen Fußgänger gewaltsam entwendet. Der Mann befand sich gegen 4.15 Uhr bei der Bushaltestelle Elbinger Straße und wollte sich gerade die Schuhe binden, als zwei Fremde auf ihn zugingen und versuchten die Tasche des Opfers wegzuschnappen. Der Geschädigte versuchte dies zu verhindern, woraufhin er gewaltsam am Hals zu Boden gedrückt worden sei. Danach gingen die beiden Täter zu Fuß flüchtig. Der Geschädigte meldete den Vorfall am Donnerstag bei der Polizei.

Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

Der erste Mann war ca. 30 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Adidasjacke und einer Adidas-Basecap. Sein Komplize trug einen hellen Pullover und weiße Nike Schuhe. Das Opfer vermutet, dass die Männer türkisch redeten. Die Kripo Waiblingen hat nun die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Sie bittet nun auch um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und auf die beiden fremden Männer. Die Hinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.

Urbach: Autoscheibe beschädigt

In der Nacht auf Freitag warf ein Unbekannter einen Stein gegen die Windschutzscheibe eines in der Maiergartenstraße geparkten Pkw VW. Diese wurde dabei beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

