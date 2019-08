Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuer im Bushaltehäuschen - Wohnwagen aufgebrochen - Flucht vor Polizei - Unfälle

Althütte: Brennendes Bushaltehäuschen

Die Freiwillige Feuerwehr Kaiserbach war am Freitag gegen 1 Uhr wegen eines brennenden Bushaltehäuschens beim Voggenhof im Einsatz. Derzeit wird vermutet, dass jemand eine glimmende Zigarette im Mülleimer entsorgte, sodass dieser in Flammen aufging und auf das Häuschen übergriff. Der Schaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Verletzte gab es keine.

Weissach im Tal: Wohnwagen aufgebrochen und beschädigt

Ein im Gewann Hartfeld beim Allmendweg abgestellter Wohnwagen wurde zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen ein Wohnwagen aufgebrochen. Die Täter traten die Eingangstüre ein und entwendeten aus dem Wagen Alkoholika. Zudem wurden zwei Seitenfenster und ein Dachfenster beschädigt. An einem auf dem Gelände befindlichen Schuppen wurde noch eine weitere Türe eingetreten. Die Höhe des verursachten Schadens wurde bislang noch nicht beziffert. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Weissach unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Schorndorf: Zu schnell gefahren

Ein 20-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 22.20 Uhr die Gottlob-Bauknecht-Straße und verlor im Übergang zur Heinkelstraße infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto. Er kam auf die Gegenfahrspur und stieß mit einem entgegengekommenen 20-jährigen Hyundai-Fahrer zusammen. Verletzt wurde hierbei niemand. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer schrammte vermutlich beim Rangieren einen im Grafenbergweg geparkten Mercedes-Sprinter am linken hinteren Fahrzeugeck. Der Verursacher flüchtete danach und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 20 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Schorndorf: Fahrradfahrer übersehen

Eine 40-jährige Renault-Fahrerin bog am Donnerstag kurz vor 14 Uhr in der Gmünder Straße in ein Grundstück ein und übersah dabei einen Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 48-jährige Biker stürzte und verletzte sich leicht. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb beim Zusammenstoß gering.

Weinstadt: Bei Flucht vor Polizei gestürzt

Ein 18 Jahre alter Rollerfahrer hat am Donnerstagabend erfolglos versucht vor der Polizei zu flüchten. Der junge Mann war um 21:20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Großheppacher Straße unterwegs, als er aufgrund einer falschen Beleuchtung einer Polizeistreife auffiel. Als die Polizeibeamten den 18-Jährigen anhalten wollten, beschleunigte er in Richtung Birkelareal und versuchte zu flüchten. Hierbei stürzte er und zog sich eine leichte Verletzung am Fuß zu. Eine Überprüfung ergab, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Darüber hinaus hatte für den Roller kein Versicherungsschutz bestanden. Bei einem 15-Jährigen, welcher mit seinem eigenen Mofa-Roller mit dem 18-Jährigen unterwegs war, wurde festgestellt, dass er keine erforderliche Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen konnte. Auf den 18-Jährigen kommt ein Strafverfahren und auf den 15-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Bei einem Vorfahrtsunfall in der Schorndorfer Straße ist am Donnerstagnachmittag ein Sachschaden von circa 4.500 Euro entstanden. Ein 81 Jahre alter Opelfahrer wollte um 14:40 Uhr von der Birkelstraße in Richtung Waiblingen einfahren und hatte hierbei ein Kleinkraftrad eines 31-Jährigen übersehen, welcher in der Schorndorfer Straße bereits in Richtung Waiblingen unterwegs war. Der Kleinkraftradlenker blieb glücklicherweise unverletzt.

Waiblingen: Einbruch gescheitert - Fahrräder gestohlen.

Ein Einbrecher hat zwischen Freitag, 09.08. und Donnerstag 29.08. erfolglos versucht in eine Wohnung in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Täter hatte versucht eine aus Holz bestehende Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus einzuschlagen. Nachdem er nicht in die Wohnung gelangte, entwendete der Einbrecher zwei Fahrräder, die nicht gesichert im Hof abgestellt waren. Der Sachschaden an der Wohnungstüre wurde auf circa 300 Euro beziffert. Die Fahrräder, bei denen es sich um ein Damen- und ein Kinderrad handelte, hatten noch einen Wert von circa 100 Euro.

Leutenbach: Radfahrer übersehen

Ein 37 Jahre alter Opel-Fahrer wollte am Donnerstag um 19:00 Uhr von einer Tiefgarage auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 20 Jahre alten Radfahrer, welcher auf dem Gehweg in Richtung Nellmersbacher Straße unterwegs war. Der Radfahrer fuhr gegen den Kotflügel des Opel und zog sich eine leichte Verletzung zu. Der Sachschaden wurde auf circa 1.100 Euro beziffert.

