POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Tabakwarenladen

Bisher unbekannte Täter verwüsten in der Nacht einen Tabakwarenladen in einem Einkaufspark in Landstuhl. Zudem entwenden sie eine bisher unbekannte Menge an Tabakwaren. Es entstand großer Sachschaden.

Vermutlich haben sich die Täter im Gebäude einschließend lassen. Die Tat dürfte sich gegen 4:30 Uhr ereignet haben.

Hinweise zur Tat melden Sie bitte Ihrer zuständigen Dienststelle; hier Polizeiinspektion Landstuhl, Tel. 06371/9229-0.

