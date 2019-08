Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mofa entwendet

32839 Steinheim (ots)

Von einem Mitarbeiterparkplatz an der Industriestraße ist am Mittwoch 07.08.2019, in der Zeit von 15:10 Uhr bis 17:40 Uhr, ein blaues Mofa der Marke Hercules, Prima 5, mit dem aktuellen Versicherungskennzeichen 317LRH, entwendet worden. Das Kleinkraftrad hatte einen Wert von 800 Euro und war mit einem Schloss gesichert. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

