Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Eggeschule von Einbrechern heimgesucht

34439 Willebadessen (ots)

Die Eggeschule in der Schützenstraße in Peckelsheim ist in der vergangenen Nacht, Dienstag, 06.08.2019, auf Mittwoch, 07.08.2019, Ziel von Einbrechern geworden. Es wurden mehrere Türen aufgebrochen, Schränke durchwühlt und möglicherweise eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Wer zur Tatzeit verdächtige Feststellungen im Bereich der Eggeschule gemacht hat, wird gebeten sich an die Polizei in Warburg, Tel. 05641-78800, zu wenden./he

