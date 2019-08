Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Förderschule und Modellbahn

33034 Brakel (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden sind bei einem Einbruch in die von-Galen-Schule in der Bartholomästraße in Frohnhausen entstanden. Der oder die Täter brachen zwischen Dienstag, 06.08.2019, 18:00 Uhr und Mittwoch, 07.08.2019, 07:30 Uhr, in die Schule ein. Es wurden Türen aufgehebelt und Glasscheiben zerstört. Aus einem Büro wurden 15 Euro Bargeld entwendet. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls in der vergangenen Nacht wurde in die Räumlichkeiten der Modellbundesbahn im Rieseler Feld in Brakel eingebrochen. Hier wurde eine Scheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beträgt 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

