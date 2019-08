Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Beim Diebstahl mehrerer Gitterboxen erwischt

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 37-jähriger Mann aus Mannheim wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dabei erwischt, als er mehrere Gitterboxen vom Parkplatz des Campingplatzes stehlen wollte. Er wurde vom Eigentümer um 01:45 Uhr überrascht, als er gerade im Begriff war, circa 20 Gitterboxen auf einen LKW zu laden und ergriff zunächst fußläufig die Flucht. Dann erinnerte er sich jedoch an seinen noch vor Ort stehenden LKW und kehrte daher wenige Minuten später wieder zum Tatort zurück und verblieb dort bis zum Eintreffen der Polizei, die ihn vorläufig festnahm. Da er einen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde der bereits einschlägig in Erscheinung getretene Täter um die Mittagszeit, nach erfolgter Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung, wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Rahmen der Vernehmung gab er an, dass er die gestohlenen Gitterboxen verkaufen wollte.

