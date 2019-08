Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand mehrerer Sträucher und Bäume

Erdesbach (ots)

Am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr musste die Feuerwehr Altenglan aufgrund eines Brandes von Bäumen und Sträuchern in Erdesbach im Kuselweg mit 20 Einsatzkräften ausrücken. Nach den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 91-jährige Anwohner nachmittags mehrere Holzbretter in einem mobilen Ofen verbrannte. Den Ofen, samt Asche, stellte der Anwohner anschließend hinter das Anwesen. Vermutlich gerieten die umliegenden Bäume und Sträucher gegen Abend durch den Funkenflug in Brand. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Brand und versuchten zunächst selbst das Feuer zu löschen. Nachdem dieses jedoch nicht gelang wurde die Feuerwehr verständigt. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen, sodass nur die Bäume und Sträucher in Brand gerieten. Es entstand ein Schaden von ca. 500,-EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381/919-0

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell