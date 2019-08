Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch in Schuh- und Sportgeschäft

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01:25 Uhr, versuchten zwei Jugendliche mit einem ausgehobenen Absperrpfosten die Schaufensterscheibe eines Schuh und Sportgeschäftes in der Bahnhofstraße einzuschlagen. Da sie sich vermutlich durch einen Zeugen gestört fühlten, flüchteten sie auf Fahrrädern in Richtung Fußgängerzone. Den Pfosten warfen sie auf der Flucht in die Alsenz. Beide Täter waren circa 170 cm groß und schmal. Einer hatte kurze dunkle Haare und trug eine rote Hose, der andere hatte kurze blonde Haare und trug ein weißes T-Shirt. Die Schaufensterscheibe wurde erheblich beschädigt, hielt der brachialen Gewalteinwirkung jedoch Stand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den beiden Jugendlichen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

