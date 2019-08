Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Waldmohr (ots)

Zwischen Mittwoch dem 31.07.2019, 12:00 Uhr und Mittwoch den 14.08.2019 12:00 Uhr fand ein Einbruch in einem Einfamilienhaus in der Straße "In den Zickelwiesen" in Waldmohr statt. Die bislang unbekannten Täter gelangten über die Terrassentür in das Anwesen und durchsuchten anschließend dieses nach Wertgegenständen. Nach Angaben des Eigentümers wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Sachdienli-che Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

