Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger unterwegs

Lauterecken (ots)

Zwei Kindertagesstätten, eine Grundschule und ein Sportheim hat ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag heimgesucht. Der Betrieb in den Einrichtungen wurde am Folgetag gestört: Die Polizei sicherte Spuren; Beschädigte Fenster und Türen mussten überarbeitet und die Funktionalität wieder hergestellt werden. Aus Nußbach (Grundschule), Odenbach und Hefersweiler (Kindertagesstätten) wurden der Polizei am Donnerstagmorgen Einbrüche gemeldet. Der Täter hat sich gewaltsam Zutritt in die Gebäude verschafft und im Inneren nach Geld gesucht - aber nicht gefunden. Büros wurden durchwühlt und Fenster und Türen beschädigt. Auch am Sportheim in Hefersweiler wurden Einbruchspuren gefunden. Der Täter war dort allerdings nicht ins Gebäude eingedrungen. Das Sportheim befindet sich unmittelbar neben dem Kindergarten. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise zu Personen oder einem Fahrzeug, welche vom Mittwoch auf Donnerstag in den drei Orten aufgefallen waren, unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell