Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden/Wohra - Einbruch in Gaststätte

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte im Steinweg in Gemünden ein.

Wahrscheinlich zwischen 01.00 und 05.00 Uhr schlugen sie zunächst eine Scheibe ein und öffneten anschließend gewaltsam eine Zugangstür zu dem Gastronomiebetrieb. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schränke und Behältnisse. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld und eine Stereoanlage Den Sachschaden schätzte die Polizei Frankenberg auf 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

