Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, randalierender Mann, Feuer bricht erneut aus

Aalen (ots)

Oberkochen: 7000 Euro Sachschaden

Eine 18-Jährige verursachte am Freitagmorgen gegen 1.10 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 7000 Euro entstand. Die Fahranfängerin befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Pkw Ford Fiesta die B 19 zwischen Oberkochen und Königsbronn. Dabei wich sie einem auf der Straße liegenden toten Fuchs aus, wobei sie mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke fuhr. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die B 19 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Hüttlingen: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3237 zwischen Hüttlingen und Wasseralfingen erfasste eine 20-Jährige mit ihrem Pkw BMW ein die Fahrbahn querendes Wildschwein. Das Borstentier wurde bei dem Anprall getötet; der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Ellwangen: Unfall nachträglich angezeigt

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ein Unfall, den eine 75-Jährige erst nachträglich meldete. Zur Unfallzeit befuhr sie mit ihrem Pkw Mercedes Benz den Kreisel auf Höhe einer Tankstelle auf der Landesstraße 1060. An der Ausfahrt in Richtung Ellwangen wurde sie wohl vom Fahrer eines Lkw übersehen, der seinerseits von der Max-Eyth-Straße die Einfädelspur neben dem Kreisel befuhr. Der Lkw streifte den Pkw der 75-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Bopfingen-Flochberg: Unfall im Einmündungsbereich

Von der Heidmühlstraße kommend bog ein 20-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit seinem VW Golf nach links auf die B 29 ein. Dabei streifte er den Pkw VW Golf eines 56-Jährigen, der in Richtung Nördlingen unterwegs war. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6500 Euro.

Adelmannsfelden: Unfallflucht

Ein 62 Jahre alter Lkw-Fahrer beschädigte am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr mit seinem Fahrzeug einen auf der Hauptstraße verkehrsbedingt stehenden Pkw Opel Astra, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Zeugenaussagen zufolge, stieg der Unfallverursacher aus, besah sich den Schaden und fuhr dann davon. Während der Unfallaufnahme passierte der Lkw die Unfallstelle erneut, wobei er von den Zeugen erkannt und daher von den Beamten angehalten wurde.

Schwäbisch Gmünd: 28-Jähriger randalierte

In einem Gebäude in der Kapuzinergasse randalierte ein 28-Jähriger am Donnerstag gegen 17.45 Uhr, wobei er die Wand und die Armaturen einer Toilette beschädigte. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Bereits etwa eine Stunde zuvor fiel der Mann in der Klösterlestraße negativ auf, wo er herumschrie und sich aggressiv gegenüber den Polizisten verhielt. Nachdem sich der alkoholisierte Mann durch die erneut hinzugerufenen Polizeibeamten mitunter beleidigte und sich nicht beruhigen ließ wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Heuchlingen: Kradfahrer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 18 Jahre alter Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Gegen 15.20 Uhr befuhr der junge Mann die Verbindungsstraße von Heuchlingen nach Schönhardt, wo er einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Er kam dabei von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zum unbekannten Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter Telefon 07904/94260 in Verbindung zu setzen.

Täferrot: Folgemeldung zu Wohnhausbrand-Wohnhaus brennt erneut

Die Löscharbeiten waren gegen Mitternacht beendet. Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr wurde durch eine Spaziergängerin erneut auflodernde Flammen festgestellt. Durch den neuerlichen Brandausbruch im Bereich des Daches wurde der Dachstuhl vollständig zerstört. Die Feuerwehren aus Täferrot, Mutlangen, Ruppertshofen, Durlangen, Leinzell und Aalen waren mit 16 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zu den jeweiligen Ausbruchsursachen dauern an.

