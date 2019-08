Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-Jähriger stößt mit Pkw zusammen

Finnentrop (ots)

Am Sonntagabend (11. August) gegen 20.50 Uhr hat ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad die Kilianstraße in Rönkhausen in Richtung Plettenberg befahren. Nach seinen Angaben geriet er in einen Mückenschwarm und sah deswegen auf den Fahrbahnboden. Dadurch übersah er einen geparkten VW und fuhr auf diesen auf. Mit einem Rettungswagen wurde der 13-Jährige in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell