Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer

Finnentrop (ots)

Am Samstagmittag (10. August) gegen 12 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall vor einem Tankstellengelände auf der B 236 in Bamenohl. Nach Angaben des Geschädigten beabsichtige ein noch unbekannter Pkw-Fahrer, von dem Gelände auf die B236 abzubiegen. Er übersah einen 23-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg in Richtung Finnentrop fuhr. Der Pkw-Fahrer fuhr dabei gegen sein linkes Bein. Dadurch fiel der 23-Jährige und verletzte sich leicht. Nach einem kurzen Konflikt über die Verursachung des Unfalls, entfernte sich der Radfahrer und fuhr zur Polizei, um eine Anzeige zu erstatten. Da die Unfallbeteiligten keine Personalien austauschten, bittet die Polizei um Beobachtungen und Zeugenhinweise. Wer etwas gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

