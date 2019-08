Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 84-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Attendorn (ots)

Am Sonntag (11. August) gegen 17 Uhr hat ein 84-Jähriger einen Alleinunfall auf der Ihnestraße verursacht, bei dem er schwer verletzt wurde. Der Fahrer fuhr mit seinem VW in Richtung Attendorn. Nach eigenen Angaben vernahm der 84-Jährige einen "lauten Knall". Dadurch kam er aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn nach links ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam schließlich am Wasserbett der Lister zum Stehen. Der Betroffene wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Feuerwehr reinigte anschließend die Fahrbahn, da Betriebsstoffe ausgelaufen sind.

