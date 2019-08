Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Olpe (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden sowohl in Wenden - Hillmicke am Gerlinger Weg als auch in Olpe - Rhode, Am Rhoder Stein, Zigarettenautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet.

