Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mofafahrer ohne Helm unterwegs

Olpe (ots)

Während einer Streifenfahrt ist am Donnerstag gegen 15.15 Uhr Polizeibeamten ein Mofa aufgefallen, da sowohl der Fahrer als auch der Mitfahrer keinen Helm trugen. Als die Beamten sie anhalten wollten, flüchteten sie. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen sie den 16-jährigen Sozius an. Dieser gab auch den Namen des 18-jährigen Fahrers an und kontaktierte ihn, sodass dieser sich zu Fuß zu den Beamten begab. Anschließend nahmen die Beamten das Mofa in Augenschein und stellten fest, dass das Mofa weder zugelassen noch versichert war. Zudem konnte er keine Prüfbescheinigung vorlegen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

