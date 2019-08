POL-OE: 31-jährige wird geblendet und verursacht Auffahrunfall

Kreispolizeibehörde Olpe

Am Donnerstagmorgen (8.August) hat sich gegen 9 Uhr auf der Martinsstraße in Fahrtrichtung Innenstadt ein Auffahrunfall ereignet, bei dem ein 71-jähriger Skoda-Fahrer leicht verletzt wurde. Verkehrsbedingt kamen an einem Kreisverkehr zuerst ein 79-jähriger Audi-Fahrer und dahinter der Skoda-Fahrer zum Stehen. Nach eigenen Angaben wurde eine 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin, die auf den Kreisverkehr ebenfalls zufuhr, die beiden Fahrzeuge, da die Sonne sie blendete. Daher fuhr sie dem 71-Jährigen auf. Dessen Pkw wurde durch den Aufprall in den Audi geschoben. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der Skoda-Fahrer beabsichtigte, selber einen Arzt aufzusuchen.

