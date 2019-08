Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 17-Jähriger geschlagen, beschädigtes Wartehäuschen, Opfergeld entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: 17-Jähriger verletzt

Ein 17-Jähriger wurde am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr in der Oberbettringer Straße auf einen lautstarken Streit aufmerksam, bei dem drei Männer sowie eine Frau beteiligt waren. Der junge Mann begab sich zu den Personen und ging dazwischen. Hierbei wurde er von mindestens einem der Männer geschlagen, wodurch er verletzt wurde und sich später ambulant im Krankenhaus versorgen lassen musste. Die vier streitenden Personen hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit entfernt. Einer der Männer wird als etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint, gegelte Haare und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Frau hatte lange blonde Haare getragen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07171/3580 um Hinweise auf die Beteiligten. Insbesondere wird die blonde Frau gebeten, sich zu melden.

Lorch: Wartehäuschen beschädigt

Vermutlich in der Nacht vom 24. Auf 25.08. zerstörten Vandalen die Außenverglasung eines Wartehäuschens in der Hauptstraße. Dadurch entstand Sachschaden, der auf 1500 Euro beziffert wird. Hinweise erbittet der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315.

Böbingen: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der B29, Höhe der Abzweigung zur L1162 entstand am Freitagmorgen ein Unfall, bei dem rund 13.000 Euro Schaden entstanden. Gegen 8.30 Uhr fuhr dort ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer auf den Sattelauflieger eines 43-jährigen Lkw-Fahrers auf.

Unterschneidheim-Zipplingen: Opfergeld entwendet

Im Laufe des Donnerstags wurde in der kath. Kirch St. Martin Opfergeld in Höhe von ca. 40 Euro entwendet. Der Dieb begab sich offenbar in die Sakristei und brach dort einen Holzschrank auf. So gelangte er an die Schlüssel diverser Opferstöcke, aus denen das Geld letztlich entnommen wurde. Der hinterlassene Inventarschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Die Polizei in Tannhausen hat die Ermittlungen zur Tat übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07964/330001 entgegengenommen werden.

