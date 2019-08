Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brände und Unfälle

Schwäbisch Hall (ots)

Vellberg: Containerbrand - 150.000 Euro Sachschaden

Beim Brand zweier Container am Schotterwerk in Eschenau ist am Freitagvormittag ein Sachschaden von circa 150.000 Euro entstanden. Das Feuer war gegen 11:00 Uhr an einem Stromgenerator ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die Feuerwehren Vellberg und Schwäbisch Hall waren mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen übernommen und geht nach derzeitigem Stand von einem technischen Defekt aus.

Vellberg: Flächenbrand

Eine Wiese ist am Donnerstagnachmittag in den Aalenwiesen in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer, welches sich auf einem 80 Meter langen Grünstreifen zwischen einem Bach und Weg ausbreitete, gegen 14:50 Uhr entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr Vellberg war mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein weiteres ausbreiten verhindern. Sachschaden ist nicht entstanden, die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Schrozberg: Vandalismus

In der Nacht zum Donnerstag wurden am ZOB in der Schulstraße zwei Straßenlaternen beschädigt, Busfahrpläne entfernt sowie die dazugehörigen Schaukästen beschmiert. Die unbekannten Vandalen versachten damit einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Personen machen kann, die sich dort zur fraglichen Tatzeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr aufgehalten haben, sollten sich bitte mit der Polizei in Blaufelden unter Tel. 07953/925010 in Verbindung setzen.

Crailsheim: Aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall in der Haller Straße ist am Freitagvormittag ein Sachschaden von circa 13.000 Euro entstanden. Ein 19 Jahre alter VW-Lenker war um 11:15 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf einen Ford einer 75-Jährigen auffuhr, die verkehrsbedingt gebremst hatte. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Umgefallen

Ein 87 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagmorgen sein Auto umgeworfen. Der Senior wollte um 09:30 Uhr auf einem Parkplatz eines Discounters in der Straße Zur Flügelau sein Auto einparken, als er ungewollt sein Fahrzeug beschleunigte. Sein VW prallte hierbei gegen einen geparkten Ford, stellte sich auf und kippte auf die Seite um. Der Senior wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Der Sachaden wurde auf circa 6.000 Euro beziffert.

Gerabronn: Vorfahrt missachtet

Eine 35-Jährige befuhr mit ihrem BMW Mini am Freitag um 09:50 Uhr die Otto-Kraft-Straße, als sie an der Einmündung zur Beethovenstraße einen von rechts kommenden Peugeot einer 83-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. Beide Fahrezeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

