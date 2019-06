Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lohfelden-Ochshausen: Raubüberfall auf Verkaufsstand

Kassel (ots)

Am Sonntag, 16.06.2019, 19:00 Uhr, fand ein Raubüberfall auf einen Verkaufsstand an einem Erdbeerfeld in Lohfelden-Ochshausen in der Eschweger Straße statt. Zur Tatzeit erschien ein männlicher Täter an dem Verkaufsstand und forderte unter Vorhalt eines Messers von dem 19-jährigen Verkäufer die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ der Täter mit der Tageseinnahme in derzeit noch unbekannter Höhe zunächst zu Fuß den Verkaufsstand. Ca. 100 Meter entfernt wartete der Komplize des Täters. Beide Personen sind dann zu einer dunklen Limousine gelaufen und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in unbekannte Richtung davongefahren. Der Täter mit dem Messer wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, ca. 170 cm groß, dunkel gekleidet, Kapuzenpulli, dunkle Jogginghose, schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Der Komplize war ebenfalls komplett dunkel gekleidet. Bei dem Überfall waren keine Kunden zugegen; es wurde niemand verletzt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Fahrzeug und den beiden Tätern führten bisher noch nicht zur Täterfestnahme. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Frank Jochheim, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell