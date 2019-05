Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Leichtkraftrad

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Fre.), In der Zeit vom 13.05.19, 13:30 Uhr - 14:10 Uhr, wurde auf dem Parkplatz "Lange Maße", neben dem dortigen Backshop ein geparktes Kleinkraftrad von einer unbekannten Person vermutlich umgeworfen. Dabei bricht der rechte Bremshebel ab und es entstehen diverse Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite. Das Zweirad wurde wieder aufgerichtet, der Fahrzeughalter allerdings nicht in Kenntnis gesetzt. Geschädigt ist ein 52-Jähriger aus Groß Escherde. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

