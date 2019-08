Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Gaildorf: Motorradunfall - Crailsheim: Flüchtender Pkw-Aufbrecher

Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 08.00 Uhr (ots)

Gaildorf: Motorradfahrer rutschte auf Dieselspur aus.

Ein 28jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitagnachmittag kurz nach 17 Uhr die Karlstraße in Gaildorf. Auf Höhe des Kinos rutschte dem 28jährigen Triumph-Fahrer aufgrund einer Dieselspur in einer Linkskurve das Vorderrad weg und stürzte auf die Fahrbahn. Glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nur leicht verletzt. Wie sich herausstellte tankte kurz zuvor ein 32jähriger Linienbus-Fahrer seinen Bus mit Diesel und verschloss danach die beiden Tankdeckel nicht ordnungsgemäß. Während der anschließenden Fahrt trat in der Folge Diesel aus dem Tank auf die Fahrbahn aus. Um den Gefahrenherd zu beseitigen wurde die Feuerwehr Gaildorf alarmiert. Die Feuerwehr war mit drei Fahrezeugen und dreizehn Mann im Einsatz und streuten den betreffenden Innenstadtbereich in Gaildorf ab.

Crailsheim: Pkw-Aufbrecher flüchtete mit Roller

Am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Crailsheim ein Roller am Parkplatz des Jugendzentrums in der Schönebürgstraße auf, welcher neben einem Pkw mit geöffneter Scheibe stand. Der Rollerfahrer warf etwas durch die geöffnete Scheibe in den Pkw und fuhr davon, als er offenbar die Streife bemerkte. Der Rollerfahrer fuhr über den Parkplatz der Jahnhalle durch die Poller, weiter über den Volksfestplatz in Richtung Schönebürgstadion und auch dort zwischen den Pollern weiter in Richtung stadtauswärts, so dass er nicht weiter von der Streife verfolgt werden konnte. Bei dem Roller handelte es sich um einen Vespa-ähnlichen roten Roller ohne Topcase. Der Fahrer war zwischen 15 und 17 Jahre alt, trug ein kurzes rosa Shirt und hatte eine schlanke Statur. Nach Rücksprache mit dem betreffenden Pkw-Halter wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Hinweise zu dem Rollerfahrer nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Tel. 07951/ 4800, entgegen.

