Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Korb: Vorfahrt missachtet, 13000 Euro Schaden

Rems-Murr-Kreis - Stand 10.00 Uhr (ots)

Am Freitag gegen 19.00 Uhr befuhr ein 64jähriger Sprinter-Fahrer die B14 in Fahrtrichtung Winnenden. An der Ausfahrt Schwaikheim verlies der Fahrer die B14 und wollte nach links auf die Kreisstraße 1911 abbiegen. Hierbei übersah er einen von links vorfahrtsberechtig kommenden VW Golf und es kam zum Unfall. Laut Angaben von Zeugen und des Sprinter-Fahrers war der Golf zu schnell unterwegs. Eine durch die aufnehmenden Beamten festgestellte entsprechende Bremsspur bestätigte, dass der 28jährige Golf-Fahrer zu schnell war. Der Sprinter-Fahrer wurde durch den Unfall leicht, die beiden Insassen im Golf nicht verletzt. Beim Sprinter entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro, bei dem Golf ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Golf musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Die Kreisstraße 1911 musste während der Unfallaufnahme und Bergung bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt werden.

