Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus in der IGS Zell geklärt

Zell (ots)

In den Sommerferien wurden an der IGS Zell Ende Juli mehrere große Fensterscheiben, Laternen und Schilder beschädigt. Nach umfangreichen Ermittlungen der Zeller Polizei konnten mehrere ehemalige Schüler der IGS als Tatverdächtige ermittelt werden, welche die Sachbeschädigungen auch teilweise zugaben. Auf die Täter kommen nun ein Strafverfahren und beträchtliche Schadensersatzforderungen zu. Doch auch dies brachte keine Einsicht, da drei der Täter noch am Tag ihrer Vernehmung im Bereich Cochem weitere Sachbeschädigungen durch Graffitis begingen, was ebenfalls straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Polizeiinspektion Zell

