Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vandalismus am Kreisel

Großkarlbach (ots)

Unbekannte Täter brachen eine auf dem Kreisel zwischen Großkarlbach und Gerolsheim eingepflanzte Konifere ab und warfen diese samt dem Holzpfahl an dem die Pflanze befestigt war auf die Straße. Insbesondere durch den Holzpfahl ging eine nicht gerade geringe Gefahr für eventuell dort fahrende Verkehrsteilnehmer aus. Da eine Streife der PI Grünstadt um 01:30 Uhr noch durch den Kreisel fuhr und zu diesem Zeitpunkt noch nichts auf der Straße lag, kann der Tatzeitraum zwischen 01:30 und 02:15 Uhr angenommen werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Wer Hinweise zu der Tat oder zu Personen, die im fraglichen Zeitraum zu Fuß in Großkarlbach unterwegs waren, geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Grünstadt unter Tel: 06359-9312-0. Eine Fahndung im Nahbereich des Tatortes brachte leider keinen Erfolg. Es wird von einem Sachschaden von ca. 100 EUR ausgegangen.

