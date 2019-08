Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag, 08.08.2019 um 01:50 Uhr befuhr eine Streife der Polizei Grünstadt die Obersülzer Straße in Grünstadt an der Einmündung zur Ferdinand-Porsche-Straße, als sich der Einmündung von der Ferdinand-Porsche-Straße her ein Roller ohne Licht näherte. An der Einmündung hielt der Roller an und der Fahrer schaute sich seine Beleuchtung an. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sich der Roller in einem absolut verkehrsunsicheren Zustand befindet. Die Beleuchtung war komplett ausgefallen, die Hinterradbremse war ohne jegliche Funktion und der Hinterreifen war ohne Profil. Diesbezüglich ergeht eine Mitteilung an die Zulassungsstelle in Bad Dürkheim. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrer aus Grünstadt nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaub-nis ist. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde ihm untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Darüber, ob sich die Reparatur des Roller noch lohnt, muss sich jetzt der 28-jährige Gedanken machen.

