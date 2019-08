Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Gaststätte

Grünstadt (ots)

Grünstadt, Obersülzer Straße - In der Nacht zum 07.08.2019 sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Grünstadter Innenstadt eingebrochen. Im Innenraum der Gaststätte wurden ein Zigarettenautomat, ein Dartautomat und ein weiterer Unterhaltungstisch aufgebrochen und das darin enthaltene Bargeld entwendet. Weiterhin wurden Alkoholika und Zigaretten entwendet. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Grünstadt erbeten.

