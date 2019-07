Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Automatenaufbruch

Heinsberg (ots)

Am 26. Juli (Freitag) gab ein Zeuge an, verdächtige Geräusche in der Nähe seines Wohnmobils, welches auf einem Stellplatz an der Fritz-Bauer-Straße stand, gehört zu haben. Als er nach dem Rechten gesehen habe, habe er zwei männliche Personen bemerkt, die offenbar versuchten, den Stromverteilerautomaten des Stellplatzes mit einem Hammer zu öffnen. Er habe die Täter angesprochen und einen von ihnen weggestoßen. Daraufhin wären beide in Richtung Lago Laprello davongelaufen. Wie der Zeuge weiter berichtete, hätten sie jedoch an einem zweiten Wohnmobilstellplatz abermals versucht, den dortigen Stromverteilerkasten gewaltsam zu öffnen. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, hatten sich die Täter bereits entfernt. Der Zeuge beschrieb, dass einer ein weißes und der andere ein schwarzes T-Shirt getragen habe. Wer hat den Vorfall beobachtet oder ebenfalls Geräusche gehört? Wer hat die Täter bei ihrer Flucht beobachtet? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

