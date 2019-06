Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht eines Pkw-Einbrechers durch Unfall gestoppt

Hamm-Uentrop (ots)

Die Flucht eines polizeibekannten Pkw-Einbrechers endete am Mittwochvormittag, 26. Juni, bei einem Verkehrsunfall auf einem Radweg an der Fährstraße. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr hatte der 38-jährige Mann aus Hamm zunächst auf dem Holunderweg einen VW Caddy aufgebrochen und Bargeld, ein Handy sowie ein Laptop gestohlen. Anschließend setzte er sich auf sein Rad und fuhr mit seiner Beute in Richtung Fährstraße davon. Auf dem Radweg stieß er gegen 10.20 Uhr mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer frontal zusammen. Beide kamen zu Fall. Bei dem anderen Radler handelte es sich um einen Beamten der Hammer Polizei, der dort in seiner Freizeit unterwegs war und beim Sturz leichte Verletzungen erlitt. Nach der Kollision wollte der Unfallverursacher seine Flucht fortsetzen. Dieses gelang ihm aber nicht. Der Polizist gab sich als solcher zu erkennen und hielt den Dieb bis zum Eintreffen eines alarmierten Streifenwagens fest. Anschließend wurde er vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Das Diebesgut stellten die Beamten sicher. Den 38-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Pkw-Aufbruchs, fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall, Unfallflucht und Widerstandes. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell