FW-MK: Rettungshubschraubereinsatz am Sonntagnachmittag

Iserlohn (ots)

Der Sturz eines 14-jährigen Mädchens machte am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr den Einsatz eines Rettungshubschraubers am Reiterweg notwendig. Nach eingehender Untersuchung und aufgrund des Gesundheitszustandes, wurde sich für ein bodengebundener Transport mit dem Rettungswagen entschieden. Der Notarzt des Rettungshubschraubers begleitete den Transport in ein Dortmunder Krankenhaus. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sicherten die Landung und den Start des Rettungshubschraubers ab.

