POL-HST: Vermehrt Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Grimmen festgestellt

Grimmen (ots) - Die Kriminalpolizei in Grimmen ruft Zeugen auf, die am vergangenen Freitag beziehungsweise Wochenende in Zusammenhang mit mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am Freitag, dem 07.12.2018, in den Grimmener Straßen Innenring, Zum Innenring, in der Leningrader Straße sowie in der Dr.-Kurt-Fischer-Straße die Reifen mehrerer Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Betroffen waren u.a. Pkw der Marken VW, Opel und Renault. Bei den betroffenen Pkw in der Dr.-Kurt-Fischer-Straße handelt es sich um Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zum Polizeirevier Grimmen geparkt waren. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehr als 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Personen beschreiben können oder beobachtet haben, die möglicherweise mit den Beschädigungen in Verbindung gebracht werden können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 038326 / 570 an das Polizeirevier in Grimmen oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Ilka Pflüger

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

