Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall unter Fahrradfahrern mit Flucht

Erkelenz (ots)

Am 25. Juli (Donnerstag) ereignete sich auf der Tenholter Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die 59-jährige Erkelenzerin fuhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg der Tenholter Straße aus Richtung Tenholt kommend in Richtung Stadtmitte. Vor ihr in gleicher Richtung fuhr ein älterer Mann mit seinem Fahrrad. Da er deutlich langsamer fuhr, klingelte die Frau, um anzuzeigen, dass sie überholen wollte. Nach kurzer Zeit ließ er sie passieren und sie fuhr weiter. Aufgrund einer roten Ampel musste sie an der Kreuzung Tenholter Straße/Goswinstraße anhalten und vom Rad steigen. Hinter ihr hielt der unbekannte Mann mit seinem Fahrrad ebenfalls an. Unmittelbar hinter der Kreuzung fuhr der ältere Herr dann dicht neben sie und berührte mit seinem Lenker ihren Lenker. Daraufhin stürzten beide auf die Fahrbahn. Durch den Aufprall verletzte sich die Frau leicht. Sie forderte den Unbekannten auf, ihr seine Personalien zu nennen, was er ablehnte. Daraufhin verließ die 59-Jährige die Unfallstelle und begab sich zu einem Angehörigen, der mit ihr gemeinsam bei der Polizei Anzeige erstattete. Anschließend ließ sie ihre Verletzungen ambulant versorgen. Der unbekannte Fahrradfahrer war zirka 75 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und hatte graue, kurze Haare. Er trug eine Brille, ein kurzärmeliges, kariertes Hemd, eine hellgraue, kurze Hose und war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Mann sowie Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

