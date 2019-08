Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 07.08.2019 zwischen 06:30 Uhr und 14:30 Uhr stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer, beim rückwärts Ausparken, gegen den auf der gegenüberliegenden Straßenseite ordnungsgemäß geparkten VW Golf der 21-jährigen Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne die Personalienfeststellung zu ermöglichen. Ereignet hat der Verkehrsunfall in der Drosselstraße in Böhl-Iggelheim, kurz hinter der Einmündung zur Buschgasse. Wenn Sie Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Haßloch.

