Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Inbrandsetzung eines Kraftfahrzeuges

Haßloch (ots)

Am Mittwoch, den 07.08.2019, setzten unbekannte Täter gegen 02.30 Uhr einen in der Neustadter Straße geparkten Personenkraftwagen in Brand. Dem Geschädigten gelang es, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

