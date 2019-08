Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sitzgruppe in Hambach beschädigt

Eine Sitzgruppe aus Holz im Diedesfelder Weg in Hambach wurde im Zeitraum vom 27.07.2019 bis 05.08.2019 von bislang Unbekannten beschädigt. Es wurden Graffiti in weißer und roter Farbe auf Tisch und Bank gesprüht, mit Feuer angebrannt und Zeichen eingeritzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 Euro beziffert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich bei der Polizei telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



